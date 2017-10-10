Собственников аварийного жилья ищут в Иркутской области, чтобы дать новое

Источник: Байкал Инфо
10/10/2017 - 16:50

В Иркутской области ведут поиски собственников квартир в некоторых ветхих и аварийных домах, подлежащих сносу. К примеру, в посёлке Артёмовском Бодайбинского района почти 400 таким собственникам положено новое жильё. А в Черемхово ищут 119 человек. Об этом  заявила 10 октября 2017 года представитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области на стажировке для председателей и членов комиссий по собственности местных дум, которую провело Законодательное собрание региона.

По данным представителя службы госжилнадзора, собственников не удаётся установить по ряду причин – кто-то умер, а родственники не вступили в наследство, кто-то уехал в неизвестном направлении и т.д. Бывает, что часть квартир в домах пустует годами. Поиски собственников ведут и в других муниципалитетах.

Фото из архива "Байкал Инфо".

  • Брусницын Иван
Метки: Общество, Законодательное собрание Иркутской области, Строительство, Бодайбинский район, Черемхово
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