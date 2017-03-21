Собираемость за капремонт в Иркутской области увеличилась на 10%

Собираемость платежей в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области в 2016 году составила 73%, это примерно на 10% больше, чем за предыдущий год. Об этом на пресс-конференции 20 марта 2017 года рассказал гендиректор ФКР Денис Быков. По его словам, общая собираемость, с учётом долгов, накопленных с 1 сентября 2014 года, составила 64,83%.

Всего с начала сбора платежей собираемость собственников жилья – физических лиц достигала 63,81%, муниципалитетов (за неприватизированные квартиры) – 78,78%, региональной власти (за жилье, находящееся в собственности региона) – 70,99%, федеральные власти (в том числе Минобороны России) – 49,07%.