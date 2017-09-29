Со снегом в Иркутскую область придёт октябрь

В Иркутской области 30 сентября 2017 года местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 13-18 м/с, мокрый снег и снег, установление временного снежного покрова, на дорогах области и города гололедица. Об этом сообщает Иркутскгидромет. По области прогнозируется переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, в северных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью +1,-4, при прояснении -7,-12, днем +4,+9, при облачной погоде +2,-3.

В Иркутске в субботу – переменная облачность, ночью мокрый снег, днём небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, температура ночью около 0, днем +5,+7.

В воскресенье, 1 октября, по области – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега, ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью -2,-7, при прояснении -7,-12, днём +5,+10, местами до 0. В понедельник, 2 октября, переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -2,-7, при прояснении -7,-12, днём +5,+10, местами до 0.