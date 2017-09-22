Снизить плату за детсад призвал думу Шелехова губернатор Иркутской области

Принять решение о снижении стоимости платы за посещение детских дошкольных учреждений в Шелехове призвал депутатов думы города губернатор Иркутской области Сергей Левченко 22 сентября 2017 года во время прямой линии с населением региона. По его словам, Шелехов относится к тем территориям, где уровень такой платы наиболее высок, в их числе - Усть-Кут, Бодайбо, Усть-Илимск и другие. «Там берут около 130 рублей в день за ребёнка. Есть у нас территории, где плата значительно меньше – 70-80 рублей», - сказал губернатор.

«С учётом того, что мы даём муниципалитетам субсидии из областного бюджета на выполнение их полномочий, дума может принять решение о снижении платы. Есть ряд территорий, которые уже сделали это – Аларский, Баяндаевский, Балаганский районы. Есть примеры, надо к ним стремиться», - сказала глава региона.

Фото из архива "Байкал Инфо".