Снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Иркутске за год составило около 4,5%

В Иркутске в 2016 году заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилось на 4,5%. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Увеличение темпов тестирования населения позволило выявить больше скрытых случаев болезни в Иркутской области, начать своевременное лечение и сохранить здоровье большему числу больных. Положительные результаты их тестов врачи называют первым шагом к спасению жизней.

«В нынешних условиях знать свой ВИЧ-статус должен каждый взрослый человек, - говорит главный врач Юлия Плотникова. – По сути, это первый шаг в профилактике. Больных людей уже слишком много, чтобы кто-то мог быть уверен, что это его не коснётся. Мы очень рады, что в уходящем году число граждан, прошедших добровольное тестирование на ВИЧ, выросло на 20% по отношению к прошлому году. Люди начинают более ответственно относиться к собственному здоровью».

По мнению экспертов, этому способствовали активные просветительские кампании Центра СПИД и волонтёров. За новаторский подход к их проведению медицинскую организацию признали лучшей в стране. Соответствующий диплом учреждению вручила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Расширение профилактики второй год подряд способствовало снижению новых случаев заболевания в городе Иркутске. Оно составило 4,3% по сравнению с 2015 годом.

В планах у специалистов Центра СПИД усилить информирование населения по вопросам ВИЧ и другие профилактические мероприятия на удалённых территориях. К этой работе будут более активно привлекать некоммерческие организации.

В Иркутской области проживает более 32 тыс. человек с вирусом иммунодефицита в организме. Среди путей передачи вируса лидируют незащищённые сексуальные контакты – ими обусловлено 76,3% диагнозов «ВИЧ-инфекция», поставленные в начале года. Получить подробную информацию по вопросам ВИЧ-инфекции можно по телефону горячей линии 8-800-350-22-99.