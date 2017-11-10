Снижение цены на продукты зафиксировано в Иркутской области

В Иркутской области цены на продовольственные товары в октябре 2017 года, по отношению к декабрю 2016 года, снизились в среднем на 0,1%. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Иркутскстат. Напомним, что в аналогичном периоде прошлого года рост цен на продукты составил 3,5%.

Для смягчения последствий инфляции для населения реализуются социальные проекты «Социальная цена», «Лучшая цена», «Покупай местное», «Социальный товар», которыми предусматривается установление минимальных торговых надбавок на ряд продовольственных товаров первой необходимости. В регионе в социальных проектах задействовано 1211 организаций торговли.

Как отметил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров, проводится работа по предоставлению сельхозтоваропроизводителям мест для продажи собственной продукции на розничных рынках и развития ярмарочной торговли. С начала года прошли более 1700 ярмарок.