Снимки Иркутска появились в инстаграме-миллионнике фотографа из Парижа

Снимки Иркутска, льда в пещерах на Байкале и воздушного шара с надписью «Бурятия» опубликовал фотограф из Парижа VuTheara Kham в своём аккаунте в инстаграме, на который подписано около 1,2 млн человек. Об этом на странице в социальной сети Facebook сообщает иркутянка Ирина Распопина. «Тот день, когда твой город появился в инстаграме-миллионнике знаменитого парижского фотографа: https://www.instagram.com/vutheara/, а Condé Nast Traveler (журнал) в своём инстаграме-миллионнике перепостил один из снимков и предлагает своим читателям угадать: что же находится в этом розовом кружевном доме из 130 квартала Иркутска:https://www.instagram.com/p/BRce_ynhNPW/?taken-by=cntraveler», - сообщает она.

Фото с сайта.