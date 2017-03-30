Снег на севере и до +18 на юге Иркутской области будет 31 марта

В Иркутской области 31 марта 2017 года к утру и днём в западных и северных районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 14-19 м/с, мокрый снег, дождь. На дорогах гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин. При этом в южной части области воздух прогреется до +18 градусов, сообщает Иркутскгидромет.

Итак, в пятницу область ждут переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью в южных районах без осадков. Ветер юго-западный, юго-восточный, с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем в западных и северных районах порывы 14-19 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -5,-10, днём +13,+18, при увеличении облачности +3+8. В Иркутске на сутки прогнозируется переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, во второй половине дня северо-западный 6-11 м/с, температура ночью около 0, днём +14,+16.