Снег и сосульки начали счищать с крыш иркутских зданий

В Иркутске с 1 февраля 2017 года началась уборка снега с крыш зданий, чтобы предотвратить образование наледи и сосулек. Как сообщила пресс-служба администрации города, в каждом округе Иркутска еженедельно проводятся штабы, на которых управляющие компании предоставляют графики проведения работ. Согласно нормативам, в течение зимы слой снега на крыше не должен превышать 30 см. Кроме того, необходимо в срочном порядке убирать наледь и сосульки, которые могут нанести вред имуществу и здоровью людей.

«Мы проверяем соблюдение графика управляющими организациями с самого первого дня от начала работ. Кровли должны быть очищены от снега до 1 марта. Место проведения таких работ должно быть огорожено сигнальной лентой, во время сброса снега внизу должен дежурить сотрудник управляющей организации и предупреждать о том, что ведутся работы. Кроме того, в случае, когда снег сбрасывают на места, где жители оставляют личные автомобили, на информационных стендах должны быть развешаны соответствующие объявления с предупреждениями о дате проведения работ», – рассказала глава Правобережного округа Юлия Гордина.

Пожаловаться на бездействие управляющих организаций можно по телефону единой диспетчерской службы города Иркутска: 520-112. Специалисты округов будут проводить проверки по обращениям, нарушителям грозят административные штрафы.

Фото с сайта администрация Иркутска.