Снег и сильные порывы ветра будут 7 апреля в Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
06/04/2017 - 16:44

Сильные порывы ветра, снег и гололедицу прогнозируют 7 апреля 2017 года в Иркутской области. Как сообщает УГМС по региону, в области в этот день будет переменная облачность, местами  небольшой и умеренный мокрый снег и снег, ветер западный, северо-западный, в западных и северных районах юго-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, позёмки. Температура ночью -3,-8, при прояснении -11,-16, днем +3,+8, при  облачной  погоде -3,+2.

В Иркутске в этот день прогнозируют переменную облачность, ночью и утром небольшой мокрый снег и снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы 11-16 м/с, температура ночью -3,-5, днем +6,+8.

ГУ МЧС России по Иркутской области призывает водителей быть крайне осторожными на дорогах и соблюдать правила безопасного поведения, поскольку возможно образование гололеда.

Также метеорологи информируют о высокой лавинной опасности в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья – там возможен сход снежных лавин. Туристам и путешественникам, получившим информацию об опасных метеорологических явлениях, рекомендовано отложить выход на маршрут.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области. 

Метки: Общество, Безопасность, ГУ МЧС России по Иркутской области, Иркутская область, Иркутскгидромет, Погода, Иркутск
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