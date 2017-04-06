Снег и сильные порывы ветра будут 7 апреля в Иркутской области

Сильные порывы ветра, снег и гололедицу прогнозируют 7 апреля 2017 года в Иркутской области. Как сообщает УГМС по региону, в области в этот день будет переменная облачность, местами небольшой и умеренный мокрый снег и снег, ветер западный, северо-западный, в западных и северных районах юго-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, позёмки. Температура ночью -3,-8, при прояснении -11,-16, днем +3,+8, при облачной погоде -3,+2.

В Иркутске в этот день прогнозируют переменную облачность, ночью и утром небольшой мокрый снег и снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы 11-16 м/с, температура ночью -3,-5, днем +6,+8.

ГУ МЧС России по Иркутской области призывает водителей быть крайне осторожными на дорогах и соблюдать правила безопасного поведения, поскольку возможно образование гололеда.

Также метеорологи информируют о высокой лавинной опасности в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья – там возможен сход снежных лавин. Туристам и путешественникам, получившим информацию об опасных метеорологических явлениях, рекомендовано отложить выход на маршрут.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.