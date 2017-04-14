Sms-рассылки о дорожных штрафах хотят присылать жителям Иркутской области

Организовать sms-рассылки, уведомляющей о штрафах за нарушение правил дорожного движения, поручено министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области по итогам комиссии по безопасности дорожного движения. Как сообщает 14 апреля 2017 года пресс-служба регионального правительства, министерство будет решать этот вопрос с мобильными операторами.

Необходимо также оповещать людей о предстоящих работах на дорогах и связанных с ними изменениях движения, подчеркнул заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Члены комиссии обсудили проблему нехватки в городах эвакуаторов и специализированных стоянок. По состоянию на 10 апреля в Иркутской области зарегистрировано 22 специализированные стоянки. За 1 квартал на них перевезли за нарушение правил остановки и стоянки больше 5 тыс. машин. «Работу с муниципалитетами в этом направлении нужно усилить. Это вопрос безопасности, в первую очередь», - отметил Руслан Болотов.

Особое внимание глав муниципалитетов, профильных государственных органов решено уделить операции «Нелегальный автобус», которую сейчас проводит ГУ МВД России по Иркутской области.