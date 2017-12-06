Смертность при ДТП в Иркутской области снизилась на 3,8% в 2017 году

В Иркутской области за январь-октябрь 2017 года смертность в дорожно-транспортных происшествиях снизилась на 3,8% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом 6 декабря 2017 года сообщает пресс-служба Законодательного собрания со ссылкой на заявление министра здравоохранения Олега Ярошенко.

Олег Ярошенко на сессии ЗС во время правительственного часа «О реализации мероприятий по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий в Иркутской области» напомнил, что с 2014 года министерство ежегодно разрабатывает план по снижению смертности населения, в том числе от дорожных аварий. Для снижения смертности от ДТП в регионе определены схема доставки пациентов в учреждения здравоохранения и зоны ответственности медицинских организаций вдоль автомобильных дорог. В 2017 году план по снижению смертности от ДТП также предусматривает совершенствование организации службы скорой медицинской помощи по оказанию помощи пострадавшим, продолжение формирования сети травмоцентров и другие мероприятия.

Чтобы уменьшить время, за которое автомобили скорой помощи приезжают на место ДТП, прошёл первый этап по созданию единой диспетчерской службы, объединяющей Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Иркутский, Ангарский и Усольский районы.

Олег Ярошенко также напомнил, что в 2016 году в область поступило 39 автомобилей скорой медицинской помощи, купленных за счет федерального бюджета, в 2017 году поступило еще 17 машин. По решению ЗС в 2017 году выделено 150 млн из областного бюджета на покупку автомобилей скорой помощи, в следующем году на эти цели предусмотрено 100 млн рублей. За два года будет приобретено не менее 170 автомобилей.

Министр рассказал, что для медицинской эвакуации пациентов из отдалённых и труднодоступных территорий применяется санитарная авиация. До августа 2017 года для нужд санавиации в Иркутской области использовали четыре вертолета Ми-8 и два самолета - Ан-24 и Ан-26, ни один не был оснащен медицинским модулем для проведения интенсивной терапии. В 2017 году Иркутская область вошла в число 34 регионов-участников проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации». Регион получил субсидию в 79,4 млн рублей из федерального бюджета на закупку авиационной услуги у авиакомпании, которая в рамках проекта приобрела новый вертолет МИ-8 АМТ с медицинским модулем. Новый вертолет уже эвакуировал 149 пациентов. Всего с начала года вертолеты санитарной авиации эвакуировали 392 человека.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Артур Сулейменов рассказал, что с начала 2017 года в Иркутской области произошло 3058 ДТП, в которых погиб 331 человек, получили ранения более 3800 человек. Эта статистика примерно соответствует уровню прошлого года. В 2017 году в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» установлен один светофор, оборудовано 11 пешеходных переходов, 3116 м барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования, до конца года планируется установить 14 остановочных пунктов.