Служба сопровождения инвалидов по слуху помогает почти 650 жителям Приангарья

Региональная диспетчерская служба для сопровождения инвалидов по слуху в Иркутской области (РДС) зарегистрировала с момента своего открытия 647 обратившихся за помощью из Иркутска, Ангарска, Братска, Нижнеудинска, Слюдянки, Тулуна, Усть-Илимска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Тайшета, Зимы, Усть-Кута, Черемхово, Усть-Орды и Чунского района. Как сообщает 19 октября 2017 года пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого заместителя министра социального развития, опеки и попечительства области Алексея Макарова, от них с начала 2017 года в службу более 1500 обращений.

«Главный показатель работы диспетчерской службы - количество обращений глухих и слабослышащих людей, получивших услуги в режиме онлайн, - подчеркнул Алексей Макаров. - Анализ поступающих заявок и обращений в РДС показал, что основные вопросы - это консультирование по социальным льготам и гарантиям, вызов врача на дом и экстренных служб и юридические вопросы».

Замминистра напомнил, что региональная диспетчерская служба была создана 31 октября 2016 года на базе регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» при поддержке регионального правительства.

РДС обеспечивает помогает глухим и слабослышащим людям получать необходимую им информацию (личную и социально значимую) из любого места и в любое время с использованием смартфона/планшета, при помощи интернета на компьютере (по скайпу), а также по смс-сообщениям, сообщениям социальной сети с оператором-переводчиком русского жестового языка. Оператор-переводчик помогает вызвать экстренные службы, а также принимает заявки от инвалидов по слуху на предоставление услуг переводчика русского жестового языка. Служба также помогает людям с инвалидностью по слуху записаться на приём в различные организации: к нотариусу, в поликлинику, в органы здравоохранения, социальной защиты, пенсионные фонды, а также вызывает на дом врача, технический персонал (ЖКХ, БТИ), дает возможность передать какую-либо информацию, договориться о встрече, позвонить кому-либо.

Контакты РДС: тел/факс: 8 (395 2) 38-76-21, сот. тел.: 8-950-103-54-21, скайп: dsvog 38, эл. адрес: dsvog@mail.ru

Фото с сайта правительства Иркутской области.