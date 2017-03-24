Случаи вандализма участились на ВСЖД

На Восточно-Сибирской железной дороге участились случаи вандализма. Как 24 марта 2017 года сообщила пресс-служба магистрали, за январь-февраль 2017 года шесть раз разбивали стекла в пассажирских поездах, тогда как в прошлом году было только четыре таких случая. Всего в 2016 году было разбито 37 стекол в подвижном составе, еще 10 аналогичных случаев произошли на объектах транспортной инфраструктуры.

Как отмечают специалисты Восточно-Сибирского регионального центра безопасности, случаи незаконного вмешательства в деятельность железной дороги продолжаются и в текущем году, причем правонарушители активизируются в праздничные дни. В новогодние праздники неизвестные обкидали камнями два состава, 23 февраля нетрезвый мужчина разбил рукой оконное стекло в помещении веранды поста электрической централизации ст. Гришево.

Согласно статистике, пик подобных правонарушений приходится на летние каникулы. Вместе с тем всего за два месяца 2017 года на ВСЖД зарегистрированы восемь фактов незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта. На совести правонарушителей одна поврежденная линза светофора, шесть разбитых стекол в поездах и одно на стационарном объекте.

Фото из архива "Байкал Инфо".