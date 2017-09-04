Следствие рассматривает три версии отравления в Иркутском кадетском корпусе

Доследственную проверку по факту обнаружения у 20 воспитанников Иркутского кадетского корпуса симптомов гастроэнтерита проводит Следственный отдел по Свердловскому району Иркутска СУ СКР РФ по Иркутской области. Как сообщает 2 сентября 2017 пресс-служба управления, следствие рассматривает три основные версии заболевания кадетов. По одной из версий, источником заражения был кадет, поступивший 30 августа с симптомами заболевания, которого позже передали родителям. Рассматриваются также версии употребления некачественных продуктов, принесённых с собой, либо употреблённых в столовой кадетского корпуса.

Медики отобрали для госпитализации 12 человек для установления диагноза. Установлено, что все юноши проживали на одном этаже. Состояние госпитализированных юношей оценивается как удовлетворительное, дети активны. Они останутся в больнице до тех пор, пока не будут получены результаты анализов.

Накануне начала учебного года кадетский корпус прошёл приемку всеми инстанциями, в том числе, санитарно-эпидемиологической службой. Благодаря тому, что помещения были сразу обработаны и проведена влажная уборка, удалось избежать большего количества заразившихся.

Как сообщил заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов, 119 детей заехали в корпус 30 августа, 1 сентября прошла линейка, посвященная началу учебного года. Перед заселением в общежитие кадеты прошли осмотр у медицинского работника и представляют справки о состоянии здоровья. Директор учреждения издал приказ о проведении служебного расследования по факту массового заболевания детей.

Фото из архива "Байкал Инфо".