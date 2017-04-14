Следить за межнациональными отношениями в Иркутской области начнут в Интернете

В 2017 году в Иркутской области будет внедрена федеральная система мониторинга состояния межнациональных отношений. Этот вопрос обсудили на заседании совета по делам национальностей при губернаторе, сообщает пресс-служба правительства 14 апреля. В областном бюджете на эти цели заложено 2 млн рублей. Система мониторинга, в первую очередь, будет выявлять интернет-ресурсы, публикующие материалы с признаками экстремизма, нарушающими законодательство. Это позволит определять территории, опасные с точки зрения возникновения межэтнической напряжённости, оценивать изменения миграционных процессов. Все данные для дальнейшего анализа будут направляться в Федеральное агентство по делам национальностей.

- В Иркутской области основой нашей стабильности, социальной устойчивости являются межнациональный мир и согласие. Вы знаете, что у нас в регионе проживают представители более 130 национальностей. Поэтому совместно мы должны решать задачи по укреплению и развитию межнациональных связей, противодействия экстремизму, адаптации и интеграции представителей разных народов в наше общество, - сказал губернатор Сергей Левченко.

В 2016 году в Приангарье начало работу Иркутское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». «Мы надеемся, что организация поможет нам в реализации различных проектов, а также будет способствовать продвижению наших идей в другие регионы. Первым шагом в этом направлении может стать участие Ассамблеи народов России в конкурсах социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» и региональном конкурсе по реализации инициатив по сохранению национальной самобытности и гармонизации межэтнических отношений», - сказала начальник управления губернатора и правительства по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.

В прошлом году из бюджета субсидии на сумму более 2,5 млн рублей выделены организациям, которые реализуют проекты в сфере межнациональной политики. Для профилактики межнациональных конфликтов и формирования толерантности среди молодёжи в рамках международного молодежного лагеря «Байкал 2020», проведённого министерством по молодежной политике Иркутской области в партнерстве с Федеральным агентством по делам молодежи, работали семь направлений, в том числе «Диалог культур». По результатам конкурса три молодежных проекта направления стали победителями и получили по 100 тыс. рублей, один проект был поддержан в рамках всероссийского лагеря в Оренбурге, ещё один получил поддержку конкурса «Губернское собрание общественности Иркутской области». Всего пять молодежных инициатив поддержаны и будут реализованы в 2017 году.

Справка. В Иркутской области сейчас действуют более 100 национально- культурных общественных объединений, из них 89 официально зарегистрированных. В 2016 году управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области зарегистрировало восемь новых некоммерческих объединений. В регионе насчитывается более 400 религиозных объединений, из них 351 зарегистрированы официально.