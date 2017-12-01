Сквер на бульваре Постышева открыли в Иркутске. Как 1 декабря 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, это последнее из 13 общественных пространств, благоустроенных в текущем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В сквере заменили все покрытия на общей площади более 8,2 тыс. кв. м, обустроили лестницу, выделили зоны отдыха, активного времяпрепровождения, проведения городских мероприятий. Обустроили парковку, установили фонтан и малые архитектурные формы. Кроме того, в сквер обеспечили доступ для маломобильных групп населения, обустроили детскую, игровую и спортивную площадки. Также на бульваре установлено 37 парковых фонарей, 78 скамеек, 50 урн, планируется установка кованых часов.

В торжественном открытии участвовал председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, который отметил, что реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжится до 2022 года, а Иркутск уже сегодня демонстрирует высокие результаты, проводит большой объем благоустройства общественных пространств на достойном уровне.

Напомним, что бульвар Постышева вошел в перечень 13 общественных пространств, которые на условиях софинансирования из федерального, регионального и местного бюджетов благоустраивали в рамках реализации приоритетного проекта. Кроме этого, в ходе интернет-голосования, которое проходило в апреле текущего года, более 30 тысяч иркутян проголосовали за его благоустройство. В рамках разработки проекта были проведены обсуждения с жителями, совместно определены виды и объемы предполагаемых работ.

Фото с сайта администрации Иркутска.