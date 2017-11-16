Сквер имени Александра Вампилова открылся в Иркутске

В Иркутске открылся сквер имени Александра Вампилова. Как 16 ноября 2016 года сообщила пресс-служба администрации города, сквер был благоустроен по проекту «Формирование комфортной городской среды». Были проведены масштабные работы, установлены малые архитектурные формы, смонтированы беседки и высажены ели, проведено озеленение. В сквере проведено асфальтирование, уложен резинопол, установлены детская и спортивная площадки, 24 скамейки, 15 урн, велопарковка и освещение.

Кроме того, на стену тепловой насосной станции, которая расположена на территории сквера, нанесен рисунок в стиле граффити о творчестве Александра Вампилова. На благоустройство сквера было направлено более 10 млн рублей. В ходе торжественного открытия сквера был награжден молодой художник Сергей Пнев, победитель конкурса на лучший эскиз настенного рисунка, который украсил сквер.