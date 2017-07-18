Скульптуры героев мультфильмов украсили Братск

В Братске завершился фестиваль бетонных скульптур, проходивший при полной финансовой поддержке компании РУСАЛ. Мастера изготовили 16 фигур любимых с детства героев мультфильмов. Как сообщает 17 июля 2017 года Братская студия телевидения, первое место и приз в 120 тыс. рублей жюри фестиваля присудило известному скульптору Ивану Зуеву – автору композиции «Тот самый Мюнхгаузен». Второе место и 90 тыс. рублей за скульптуру «Муха-Цокотуха» завоевал Денис Беляевский. Третье место и 70 тыс. рублей призовых - у Евгения и Оксаны Горбуновых и их скульптуры «Ну, погоди!». Приз зрительских симпатий достался народному художнику Иркутской области Юрию Карпенко из Иркутска и его «Домовенку Кузе».

«Мне очень приятно снова побывать в Братске, - заметил победитель фестиваля бетонных скульптур Иван Зуев. - Я сделал, так сказать, такой переход из детства во взрослую жизнь. Скульптура посвящена тому, что всех нас когда-нибудь детство отпускает. И мы, как Мюнхгаузен, на ядре летим в будущее». Он поблагодарил организаторов фестиваля.

Как подчеркнула директор по персоналу БрАЗа ОК РУСАЛ Инна Кибанова, бетонные фигуры – подарок металлургов Братску.

Фото Братской студии телевидения.