Скончалась одна из пострадавших на пожаре в частном доме престарелых в Иркутске

Источник: Байкал Инфо
23/10/2017 - 17:32

В Иркутске, не выходя из состояния комы, скончалась пожилая женщина, пострадавшая на пожаре в частном доме престарелых 18 октября 2017 года. Об этом 23 октября рассказали «Байкал Инфо» в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. В ведомстве уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 238 УК РФ.

Напомним, по версии следствия, в то утро около 5.00 в сушильной комнате на первом этаже двухэтажного кирпичного здания произошло возгорание, которое распространилось по первому и второму этажам. В указанном доме располагалась НК «Фонд паллиативной помощи имени св. Милицы». В момент возгорания в доме находилось 15 человек – 12 пожилых людей и 3 человека обслуживающего персонала. В медицинские учреждения обратились 12 человек с диагнозом «отравление угарным газом».

 

  • Брусницын Иван
Метки: Общество, Пожары, Иркутск
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