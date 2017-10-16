Сказки и небылицы покажет московским зрителям иркутский театр кукол «Аистёнок»

Гастроли Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» проходят с 13 по 18 октября 2017 года в Московском театре кукол. Как 16 октября сообщила пресс-служба регионального правительства, мероприятие проходит в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Для малышей от года театр «Аистенок» представит спектакль «Колобок» по мотивам известной народной сказки. Для дошкольников и школьников иркутяне привезли чудо-небылицы Степана Писахова «Сказки с небесного чердака» и постановку «Живая душа» по сказке Николая Лескова, которая стала визитной карточкой театра. Зрителям постарше адресована притча по сказочной повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Гастроли завершатся трагикомедией для взрослых «Стрелец» по знаменитой пьесе Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

Московский театр кукол с театром «Аистёнок» связывает многолетняя творческая дружба. В 1935 году он впервые побывал с гастролями в Иркутске, совместной работой сибиряков и москвичей стал спектакль «Ёж, Петрушка и две обезьяны», который привёл к появлению собственного кукольного театра в столице Приангарья. В 2017 году главный режиссёр театра кукол «Аистёнок» Юрий Уткин поставил на московской сцене сказку «Золушка», возобновив тем самым давнюю связь между коллективами.

С 24 по 29 октября выступления московского коллектива увидят зрители Иркутска. Их вниманию представят спектакли «Маша и Медведь», «Все мыши любят сыр» и «Поехали!». Все постановки адресованы детям старше 5 лет и младшим школьникам.

Федеральная программа «Большие гастроли» направлена на формирование общего культурного пространства России. В этом году гастрольный центр впервые организовал детскую программу – «Большие гастроли для маленьких», участие в ней принимают 100 театров.

Фото с сайта Иркутского областного театра кукол «Аистёнок».