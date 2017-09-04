Системы для создания умных городов представил Ростелеком на форуме «Байкальский регион»

Комплексные системы для построения умных и безопасных городов представит Ростелеком на форуме «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего». Как 4 августа 2017 года сообщила пресс-служба компании, во время работы форума компания представила высокотехнологичные решения «Телемедицина», «Комплексный продукт для предоставления геоинформационных сервисов РусГис». Оба проекта являются полностью отечественными разработками, которые с успехом заменяют зарубежные аналоги. Также были представлены решения для создания комфортной среды жизнедеятельности, которые позволяют поднять безопасность городов на новый уровень.

Участники мероприятия проявили интерес к проекту «Телемедицина», благодаря которому в повседневную жизнь входят современные технологии и инструменты для автоматизации процессов удаленной диагностики пациентов по данным компьютерной томографии, МРТ и других видов лучевой диагностики. Внедрение проекта позволит ускорить определение диагнозов, снизить затраты на транспортировку пациентов, в том числе отказаться от использования санитарной авиации. В настоящее время в Иркутской области стартовал пилотный проект. В дальнейшем будут активно использоваться оптические каналы связи, создаваемые в рамках федерального проекта по строительству ШПД в медицинские организации.

Особым вниманием участников форума пользуется новая разработка Ростелекома – «Единое геоинформационное пространство геоданных» (РусГИС), которую компания вывела на рынок в 2016 году. Программный продукт предназначен для того, чтобы хранить и обрабатывать геопространственную информацию. На базе платформы РусГИС разработано несколько направлений, позволяющих автоматизировать деятельность имущественного комплекса, комитета лесного хозяйства и дорожно-транспортного комплекса и др. Экологический мониторинг, контроль использования земель сельскохозяйственного назначения, управление свалками отходов, контроль размещения строящихся объектов – эти и другие вопросы уже сегодня решаются с использованием инструментов РусГИС.

ИТ-решения для создания комфортной среды жизнедеятельности, разработанные Ростелекомом, позволяют поднять безопасность на новый уровень, внедрив системы защиты от угроз природного и техногенного характера, системы информирования населения, различные автоматизированные системы контроля за окружающей средой, радиационной обстановкой.

На стенде компании можно познакомиться с услугами для бизнеса: «Виртуальная АТС», «Виртуальный Центр обработки данных (ЦОД)», «ВидеокомфоРТ», «Мобильная связь» и другими. Опытные консультанты рассказывают о преимуществах сервисов, а также демонстрировали их работу в режиме онлайн. «Облачные услуги позволяют более эффективно использовать средства, не требуют специализированного ПО, а доступ в облака возможен с любого устройства с выходом в Интернет. Такая модель позволяет гибко управлять объемом потребляемых услуг в зависимости от текущих потребностей. Начать пользоваться облачной услугой можно после нескольких кликов мыши», – прокомментировал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Кроме того, Ростелеком выступил официальным партнером мероприятия. Для организации качественной видеотрансляции компания организовала канал передачи данных 100 Мбит/сек и круглосуточную техническую поддержку. Развёрнутое оборудование обеспечило доступ в Интернет на стойке регистрации, в конференц-залах и на стендах участников форума.

Фото пресс-службы Ростелекома.