Системы для построения умных и безопасных городов представил Ростелеком

Источник: Байкал Инфо
21/06/2017 - 17:04

Ростелеком на выставке науки, технологий и инноваций V Международного форума технологического развития «Технопром» в Новосибирске представил высокотехнологичные решения для обеспечения безопасности населения и инфраструктуры городов и регионов «Безопасный город», а также комплексный продукт для предоставления геоинформационных сервисов РусГис. Как сообщает 21 июня 2017 года пресс-служба компании, оба проекта – полностью отечественные разработки, которые с успехом заменяют зарубежные аналоги.

На стенде компании участникам и гостям форума наглядно демонстрировали, как работают системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК БГ). Посредством проактивного мониторинга АПК БГ регистрирует информацию об угрозах различного характера (техногенные, террористические, природные и других ЧС), позволяя органам власти и соответствующим службам вовремя принимать меры для их предотвращения.

«Сегодня комплексные решения «Безопасного города» либо его фрагменты использует или приступил к их реализации 71 субъект РФ, – рассказывает директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.  – В Сибири системы   безопасности в комплексе внедряются в Омской области и Горно-Алтайске. В 10 из 12 регионов реализованы программные решения «Безопасные дороги» (комплексы фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения), в 9 действуют «Центры обработки вызовов (ЦОВ) СИСТЕМЫ-112». В Алтайском крае, где существует опасность затопления, введена в эксплуатацию комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН)».

Алтайский край стал первым сибирским регионом, который внедрил интеллектуальную транспортную систему: автоматический весогабаритный контроль транспортных средств. На выставке «Технопром» на стенде Ростелекома можно познакомиться также с другими проектами по автоматизации транспортной инфраструктуры: «Интеллектуальный трафик», «Интеллектуальный паркинг», «Диспетчеризация пассажирского транспорта» (наземного, водного и др).

Особым вниманием участников форума пользуется новая разработка Ростелекома – единое геоинформационное пространство геоданных (РусГИС), которую компания вывела на рынок в 2016 году. Программный продукт предназначен для того, чтобы хранить и обрабатывать геопространственную информацию. На базе платформы РусГИС разработано несколько направлений, позволяющих автоматизировать деятельность имущественного комплекса, комитета лесного хозяйства, дорожно-транспортного комплекса и др. Экологический мониторинг, контроль использования земель сельскохозяйственного назначения, управление свалками отходов, контроль размещения строящихся объектов – эти и другие вопросы уже сегодня решаются с использованием инструментов РусГИС.

Ростелеком заключил партнерские соглашения с Роскосмосом, Роскартографией, чтобы наполнять РусГИС новыми данными. Поступающая со спутников информация пополняет существующие базы данных, для того чтобы ими могли пользоваться российские предприятия и организации.

«Государственные структуры могут использовать РусГИС при госзакупках, соблюдая все требования законодательства, касающиеся импортозамещения, – комментирует заместитель директора МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Вячеслав Куц. – Это относится практически ко всем нашим программно-техническим решениям, так как мы используем только отечественные разработки.  Ростелеком имеет огромный опыт реализации крупных проектов регионального и федерального уровня буквально во всех сферах жизнедеятельности: информатизация образования, здравоохранения. ЖКХ, безопасности, транспорта, экологии, информационной безопасности. Компания является разработчиком национальной облачной платформы и имеет собственную телекоммуникационную инфраструктуру. Используя все эти ресурсы, Ростелеком готов взять на себя роль центра компетенций, интегратора используемых платформенных решений для создания единой информационной системы «умного города» в национальном масштабе».

Метки: Экономика, Иркутская область, ПАО «Ростелеком», Связь, Сибирь
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