Сибиряки в Интернете покупают на праздник украшения, парфюмерию и секс-товары

Многие жители Сибири предпочли отказаться от путешествий и провести праздничные каникулы дома, сообщает 30 декабря 2016 года пресс-служба Яндекса, ссылаясь на то, что в этом декабре, по сравнению с прошлым, число покупок авиабилетов через Интернет снизилось почти на 40%. Зато сибиряки активно обновляют гардероб и покупают подарки к Новому году. В декабре они потратили в интернет-магазинах одежды и аксессуаров почти на 40% больше, чем в ноябре.

В преддверии праздника повысился спрос покупателей на ювелирные изделия и бижутерию. В этом месяце расходы сибиряков на них увеличились в 2,5 раза по сравнению с ноябрём. В среднем за раз они тратят на украшения 6200 рублей. Для сравнения, в целом по стране средний чек в этой категории составляет 2855 рублей. Перед праздником вырос интерес покупателей к косметике и парфюмерии. В декабре сибирские пользователи оплатили на 43% больше таких покупок, чем месяцем ранее. Средний платёж - 2630 рублей. В целом по России средний чек за товары для красоты примерно в полтора раза выше - 4100 рублей.

Судя по всему, многие жители Сибири готовят к Новому году необычные подарки. Число заказов в интернет-магазинах интимных товаров увеличилось втрое по сравнению с ноябрём. Средний чек – 5400 рублей. Повышенный спрос на такие товары наблюдается не только в Сибири, в целом по стране число покупок в этой категории выросло на треть.

А вот бытовая техника в этом году не пользуется особой популярностью у сибиряков - в предпраздничные дни их траты на такие товары сократились почти на треть.

В исследовании учитывались платежи сибирских пользователей через Яндекс.Кассу за декабрь и ноябрь этого и прошлого годов.