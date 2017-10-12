Штраф заплатит пилот вертолета, совершивший жесткую посадку в Усть-Удинском районе

Источник: Байкал Инфо
12/10/2017 - 17:43

В Иркутской области осудили мужчину, который совершил жесткую посадку вертолета в Усть-Удинском районе. Как 12 октября 2017 года сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР, по решению Иркутского областного суда, 32-летнему пилоту назначили штраф в 45 тыс. рублей.

Следствием установлено, что 25 июля 2016 года обвиняемый совершил на арендованном у местного жителя вертолете марки «Scorpion» полет из Братска в Усть-Удинский район. На борту воздушного судна находились два человека. Около 16:00 вблизи поселка Подволочное Усть-Удинского района вертолет из-за нарушения правил полетов совершил жесткую посадку, в результате которой сам обвиняемый и пассажир получили тяжкие телесные повреждения и были госпитализированы. Воздушное судно при падении на землю практически полностью разрушилось.

Фото с сайта Иркутского областного суда. 

Метки: Происшествия, Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ, Иркутская область, Общество, Суды, Усть-Удинский район, Братск
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