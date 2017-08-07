Школы в Иркутской области к новому учебному году подготовят к 20 августа

Приёмка школ и других детских образовательных учреждений Иркутской области к новому учебному году должна завершиться до 20 августа 2017 года. Об этом заявила заместитель председателя регионального правительства Валентина Вобликова на видеоселекторном совещании, 7 августа сообщает пресс-служба.

«Приёмка учреждений образования к новому учебному году идёт полным ходом. Сформированы областная и муниципальные комиссии, еженедельно по видеоселектору проводятся совещания с муниципалитетами. Проделана огромная работа на местах. Как показывает практика, многие замечания по результатам проверок контрольных органов не требуют серьёзного финансирования, например, отслоение отделочной плитки, ликвидация протечек на потолках и стенах. Нужен просто хороший хозяйский подход руководителя учреждения», – подчеркнула Валентина Вобликова.

На совещании обсуждались вопросы обеспечения школ питьевой водой, оснащение стандартной и комплектной мебелью, соответствующей росту детей, организацию питания. Валентина Вобликова напомнила, что по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко в регионе с 1 сентября вдвое увеличен размер компенсации за бесплатное школьное питание для малообеспеченных и многодетных семей.

Как сообщила министр образования Валентина Перегудова, для улучшения качества организации школьного питания в мае-июне текущего года муниципальным образованиям региона предоставлены субсидии из областного бюджета на общую сумму 6,6 млн рублей для приобретения оборудования в пищеблоки школ. Организовано усиленное питание детям, страдающим туберкулёзной интоксикацией, посещающим группы оздоровительной направленности в детсадах – из бюджета области выделено 3,4 млн рублей.

На капремонт зданий из областного бюджета в текущем году выделено более 787 млн рублей. На эти средства проводится капремонт в 30 муниципальных школах и 11 детсадах, 24 государственных школах, 29 государственных организациях профессионального образования. Кроме того, для проведения капитальных, текущих и косметических ремонтов, противопожарных и антитеррористических мероприятий из бюджетов всех уровней направлено в общей сложности более миллиарда рублей.