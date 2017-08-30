Школы Иркутской области поздравил с юбилейными датами спикер ЗС

Одиннадцать школ Иркутской области, которые 1 сентября 2017 года отмечают юбилей, поздравил председатель Законодательного собрания Сергей Брилка. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

Ульканской школе №2 в Казачинско-Ленском районе исполняется 30 лет. По словам директора школы Евгении Русановой, в этом году из 70 первоклассников сформированы три класса, всего же в школе – 570 учащихся. Ещё один юбиляр – Даурская школа Нижнеудинского района, открывшаяся в 1962 году. Директор школы Тамара Чемезова рассказала, что в школе на 1 сентября – 33 ученика, из них четверо пойдут в первый класс. «К нам в село собирается приехать семья с двумя детьми, тогда учащихся прибавится. Юбилей мы отмечаем встречей выпускников. Учителей у нас вместе с директором девять. Надо сказать, что многие работают долгие годы. Мой стаж в школе – 44 года», – добавляет Тамара Чемезова. Поздравление спикера получила и Соцгородская школа Нижнеилимского района, которая 1 сентября отметит 60-летие. «На этот раз у нас четыре первоклассника – два мальчика и две девочки. А вот 11 класса нет, так получилось, что в прошлом году в 10 класс дети не пошли, ограничились девятилетним образованием», – говорит директор Елена Кашина. Всего в школе 57 учащихся и 17 педагогов.

«Уважаемые педагоги! Примите слова искренней благодарности за ежедневный самоотверженный труд. Убежден, что ваш бесценный жизненный опыт и знания и впредь будут служить развитию образования. Еще не одно поколение выпускников покинет стены школы с похвальными грамотами, медалями и высокими достижениями», – отметил в поздравлении Сергей Брилка. Спикер также подчеркнул, что Законодательное собрание уделяет максимум внимания школам, в частности, ремонт образовательных учреждений находится на контроле депутатов. Первого сентября большинство депутатов будут находиться в городах и районах – на линейках в местных школах.