Школу в Мамакане Бодайбинского района сдадут к 1 сентября 2019 года

Источник: Байкал Инфо
22/09/2017 - 17:12

К 1 сентября 2019 года будет сдана новая школа в посёлке Мамакан Бодайбинского района. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко по время прямой линии с населением региона 22 сентября 2017 года. Жители района заявили, что долго ждали строительства школы вместо сгоревшей несколько лет назад.

«Я был в Бодайбинском районе в ноябре прошлого года, тогда задавали мне такой вопрос. Началось строительство в этом году. Но его приостановили, потому что документация немного устарела, и по ней мы бы не смогли обеспечить выполнение современных нормативов. Сейчас администрация района занимается актуализацией документации, скоро возобновим строительство», - сказал губернатор. 

Фото из архива "Байкал Инфо".

  • Бурдинская Светлана
Метки: Общество, Иркутская область, Левченко Сергей, Правительство Иркутской области, Образование, Бодайбинский район
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