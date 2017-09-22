Школу в Мамакане Бодайбинского района сдадут к 1 сентября 2019 года

К 1 сентября 2019 года будет сдана новая школа в посёлке Мамакан Бодайбинского района. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко по время прямой линии с населением региона 22 сентября 2017 года. Жители района заявили, что долго ждали строительства школы вместо сгоревшей несколько лет назад.

«Я был в Бодайбинском районе в ноябре прошлого года, тогда задавали мне такой вопрос. Началось строительство в этом году. Но его приостановили, потому что документация немного устарела, и по ней мы бы не смогли обеспечить выполнение современных нормативов. Сейчас администрация района занимается актуализацией документации, скоро возобновим строительство», - сказал губернатор.

Фото из архива "Байкал Инфо".