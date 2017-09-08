Школьный Сур-Харбан пройдёт в Нукутском районе в середине сентября

Первый областной школьный Сур-Харбан пройдёт в поселке Новонукутском Нукутского района 15 и 16 сентября 2017 года. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, его посвятят 80-летнему юбилею региона и Усть-Ордынского Бурятского округа. В рамках спортивного праздника пройдут состязания по национальным (бурятская борьба и стрельба из национального лука) и олимпийским (футбол, волейбол, легкая атлетика) видам спорта. Участниками состязаний станут школьники Иркутской области 2001 года рождения и младше.

Как рассказала руководитель администрации УОБО Марина Иванова, участие в празднике подтвердили 11 муниципальных образований Иркутской области. На него приедут более 500 школьников из​ Нукутского, Аларского, Заларинского, ​ Осинского, Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Балаганского и Ольхонского районов, Свирска Зимы и Саянска.

«Основной целью спортивного праздника является популяризация здорового образа жизни в школьной среде, в том числе через традиционную культуру народов, проживающих на территории Иркутской области», - сказала Марина Иванова.

По словам главы УОБО, в рамках детского праздника состоится круглый стол «Новые форматы школьных спортивных мероприятий», для школьников организуют «Хоровод дружбы» и мастер-класс по игре «hэер шаалган» (разбивание хребтовой кости).

Школьный Сур-Харбан состоится на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Унга-Арена». Площадь спортивного объекта – более 1 тыс. кв. м. Напомним,

ФОК был открыт в июле. На его строительство было предусмотрено 62,7 млн рублей, из которых 59,5 млн рублей – из областного бюджета и 3,13 млн рублей - из местного. На капитальный ремонт стадиона направили 10 млн рублей из областного бюджета и 500 тыс. рублей – из местного.

Фото с сайта правительства Иркутской области.