Школьники Нукутского района стали вторыми в России по шашкам

Команда Нукутского района заняла второе место в общекомандном зачете на всероссийских соревнованиях по шашкам среди сельских школ, которые прошли в Челябинске. Как сообщает 5 декабря 2017 года пресс-служба министерства спорта Иркутской области, спортсмены Еткульского района Челябинской области заняли первое место, третье место – у команды Мегино-Кангаласского района республики Саха (Якутия). Участие в турнире приняли 120 спортсменов из 10 регионов страны.

Иркутскую область на соревнованиях представляли три команды – из Нукутского, Эхирит-Булагатского и Осинского районов. В их активе 10 медалей – три золотых, пять серебряных и две бронзовых. В молниеносной программе среди спортсменов 2000-2003 годов рождения победителями стали Максим Арботнеев и Екатерина Кунтеева, Екатерина Бобоева заняла второе место. Еще две серебряных награды завоевали Елена Хазагаева (возрастная группа 2009 год рождения) и Василий Номогоев (возрастная группа 2004-2006). Еще одну серебряную медаль Василий Номогоев завоевал в быстрой программе. Николай Маланов среди участников 2009 года рождения и младше занял третье место. Среди девушек 2004-2006 годов рождения Полина Шаракшинова заняла второе место. Среди девушек 2000-2003 первое место заняла Екатерина Кунтеева, третьей стала Татьяна Баядаева.