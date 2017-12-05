Школьники Нукутского района стали вторыми в России по шашкам

Байкал Инфо , 05/12/2017 - 15:30 , Соревнования , Министерство спорта Иркутской области , #Нукутский район, #Россия

Команда Нукутского района заняла второе место в общекомандном зачете на всероссийских соревнованиях по шашкам среди сельских школ, которые прошли в Челябинске. Как сообщает 5 декабря 2017 года пресс-служба министерства спорта Иркутской области, спортсмены Еткульского района Челябинской области заняли первое место, третье место – у команды Мегино-Кангаласского района республики Саха (Якутия). Участие в турнире приняли 120 спортсменов из 10 регионов страны.

Иркутскую область на соревнованиях представляли три команды – из Нукутского, Эхирит-Булагатского и Осинского районов. В их активе 10 медалей – три золотых, пять серебряных и две бронзовых. В молниеносной программе среди спортсменов 2000-2003 годов рождения победителями стали Максим Арботнеев и Екатерина Кунтеева, Екатерина Бобоева заняла второе место. Еще две серебряных награды завоевали Елена Хазагаева (возрастная группа 2009 год рождения) и Василий Номогоев (возрастная группа 2004-2006). Еще одну серебряную медаль Василий Номогоев завоевал в быстрой программе. Николай Маланов среди участников 2009 года рождения и младше занял третье место. Среди девушек 2004-2006 годов рождения  Полина Шаракшинова заняла второе место. Среди девушек 2000-2003 первое  место заняла Екатерина Кунтеева, третьей стала Татьяна Баядаева.

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