Школьники Иркутской области пробуют сдать ГИА по китайскому языку

Апробация процедур государственной итоговой аттестации по китайскому языку проходит в Иркутской области 2 и 3 ноября 2017 года. Участие в ней принимают 69 школьников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра образования Приангарья Валентину Перегудову.

Валентина Перегудова напомнила, что Иркутская область второй год подряд входит в число регионов, где проводится апробация единого государственного экзамена и основного государственного экзамена по китайскому языку. В 2017 году пункт проведения экзамена организован в школе № 14 Иркутска, участниками стали ученики 9-х, 10-х и 11-х классов иркутских школы № 26 и центра образования № 47 из числа изучающих китайский язык и желающих проверить свои силы.

«Условия максимально приближены к реальной процедуре сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Проверку контрольно-измерительных материалов будет проводить на региональном и федеральном уровнях», – отметила министр.

Валентина Перегудова подчеркнула, что результаты пробного экзамена не повлияют на оценки ребенка по предмету. Для детей участие в апробации – возможность проверить свои знания, для преподавателей и разработчиков КИМ – способ увидеть пути дальнейшего совершенствования оценочного инструмента.

Министр образования региона пояснила, что экзамен проводится в письменной и устной форме. Продолжительность письменной части экзаменационной работы, которую школьники писали 2 ноября, составила 2,4 часа (ОГЭ) и 3 часа (ЕГЭ). Устная часть экзамена пройдет 3 ноября, её продолжительность без подготовительных процедур – 12 минут (ОГЭ) и 6 минут (ЕГЭ).

Фото из архива "Байкал Инфо".