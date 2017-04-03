Школьница без вести пропала в Иркутске

В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшую Дарью Томилову 2002 года рождения. Как сообщает 3 апреля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 2 апреля к правоохранителям обратилась мать школьницы, которая рассказала, что ее дочь ушла в неизвестном направлении из дома в СНТ «Иркут». На поиски восьмиклассницы ориентирован весь личный состав городского управления. Полицейские опрашивают близких и друзей девочки, а также возможных свидетелей, в Ленинском округе Иркутска проводится подомовое обследование.

На вид разыскиваемой Дарье Томиловой 15-16 лет, её рост около 154 см, лицо овальное, европейского типа, глаза серые, брови прямые, нос прямой, волосы темного цвета, стрижка «каре». В день исчезновения она была одета в черную кофту с серыми рукавами на клепках, черное спортивное трико, малиновые кроссовки на липучках.

Граждан, что-либо знающих о месте нахождения 15-летней Дарьи Томиловой, полиция просит немедленно обратиться по телефонам: 32-00-02, 21-68-05, 112 – с мобильного телефона.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.