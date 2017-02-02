Шестилетний ребенок в Братске умер не от скарлатины – минздрав

Шестилетний ребенок в Братске скончался не от скарлатины. Об этом 1 февраля 2017 года сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области. Проверка по факту смерти ребенка проводилась 30-31 января. С учетом симптомов и клинической картины заболевания, а также по результатам дополнительных методов исследования диагноз скарлатины у ребенка не подтвердился. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения гистологического исследования.

Еще один ребенок, у которого также были выявлены признаки скарлатины, осмотрен специалистами, проведены дополнительные исследования, диагноз также не подтвердился. Его состояние имеет положительную динамику, для дальнейшего лечения его планируют перевести в Иркутск.

Напомним, в Братске проводится доследственная проверка по факту смерти шестилетнего мальчика. Предварительно установлено, что вечером 25 января в детскую городскую больницу с диагнозом: «скарлатина тяжелой степени» поступил ребёнок, который позже скончался. Известно, что мальчик посещал детский сад, 20 января он был отстранён от посещения учреждения в связи с выявленным простудным заболеванием.

К доследственной проверке привлечены работники медицинских учреждений и Роспотребнадзора для предотвращения распространения инфекции. По результатам проверки правовую оценку дадут действиям персонала дошкольного учреждения, а также врачей Братской детской городской больницы.

Фото из архива "Байкал Инфо".