Шестилетие обезьяны Леи приглашает отметить Иркутская зоогалерея

Шесть лет исполнится 24 июля 2017 года одной из подопечных Иркутской зоогалереи - шимпанзе Лее. Как рассказала «Байкал Инфо» руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина, в честь своего праздника 22-24 июля с 11.00 до 18.00 именинница будет ждать от посетителей разных сюрпризов - ягод, соков, фруктовых пюре и игрушек. Взамен гостям подарят магниты с изображением обезьяны.

Людмила Ивушкина рассказала, что Лею зоогалерея выкупила у одной из цирковых трупп. Обезьяна оказалась умной и любознательной, с характером. Её интересуют привычные для мальчиков игрушки: машинки, самосвалы и конструкторы, которые она не ломает, а разбирает по деталям. «Разобрать то она может молниеносно, а вот собирать конструктор приходится нам с мужем, - рассказывает Людмила Ивушкина. - Умело пользуется отвёртками, плоскогубцами, шуроповёртом. Заинтересованно открывает разные засовы и замки».

Лея очень подвижна, с удовольствием качается на своей качели. На днях сотрудники зоогалереи решили её перевесить, но обезьяна не позволила этого сделать. Поведением она больше напоминает самца, поэтому посетители зоогалереи часто спрашивают: «А какое имя у этого мальчика?» По человеческим меркам возраст шимпанзе находится на уровне 9 или 10 лет.

Фото из группы Иркутской зоогалереи в социальной сети "Вконтакте".