Шестеро жителей Иркутской области за сутки отдали мошенникам свыше 140 тыс. рублей

Сразу шестеро жителей Иркутской области за сутки отдали мошенникам, орудующим в Интернете и в реальности, свыше 140 тыс. рублей. Об этом 28 июля 2017 года сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В дежурную часть отдела полиции в Ангарске поступило сообщение от 47-летнего местного жителя. Он сообщил, что его обманули аферисты. Мужчина разместил объявление на сайте «Авито.ру» о продаже мебели. Ему на телефон позвонил неизвестный и сказал, что хочет приобрести товар, но для этого необходимо пройти к банкомату и произвести несколько операции. Потерпевший послушался собеседника, после чего оказалось, что его счета списано свыше 45 тыс. рублей.

Иркутянин лишилась почти 11 тыс., купив билет до Москвы на сайте. В авиакомпании ей сообщили, что никаких платежей не поступало. 36-летний житель Бодайбо через сайт «Авито.ру» решил приобрести фреон для автомобильного кондиционера. Отдав продавцу 14 тыс., он так и не дождался своей покупки. По такой же схеме был обманут гражданин из Братска. Мужчина заплатил неизвестным более 47 тыс. рублей за комплект зимних шин, и номер продавца стал недоступен.

В этот же день в дежурную часть полиции обратилась 87-летняя иркутянка. Её обманула аферистка, которая, находясь во дворе жилого дома по улице Байкальская областного центра, представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Незнакомка пояснила ей, что она оказывает помощь пожилым людям в предоставлении продуктов. Потерпевшая, доверившись мошеннице, передала ей 10 тыс. рублей. ПФР в очередной раз напоминает, что сотрудники Пенсионного фонда никогда не ходят по домам. В дежурную часть отдела полиции обратилась 79-летняя жительница Иркутска, которая рассказала, что лишилась 14 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что женщина доверилась лже-работнице социальной службы.

Во всех случаях поводом лишения денег явилась чрезмерная доверчивость. Жертвы имущественных преступлений, не задумываясь о последствиях, сами перечисляли деньги аферистам. По всем фактам проводятся расследования. Полиция напоминает, что при онлайн-покупках нельзя получить гарантий в том, что товар придёт, а возможно его и вовсе не существует. Пенсионерам необходимо знать, что для получения каких-либо выплат или безвозмездных услуг следует обращаться в официальные компетентные органы.