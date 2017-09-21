Шесть жителей Иркутской области за сутки стали жертвами мошенников

Источник: Байкал Инфо
21/09/2017 - 15:22

За сутки шесть жителей Иркутской области стали жертвами мошенников. Как 21 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, первое заявление поступило в 10:30 в дежурную часть отдела полиции от 65-летней жительницы деревни Куда, которая на сайте «Авито.ру» разместила объявление о продаже картофеля. Накануне ей позвонил покупатель и попросил пройти к банкомату для того, чтобы она смогла получить деньги за урожай. Пенсионерка выполнила под диктовку ряд операций и аферисты списали с её счёта 17 тысяч рублей.

С разницей в один час сразу два заявления о мошенничестве поступили в отдел полиции. В одном случае мужчина увидел объявление в Интернете об имеющейся вакансии в одной из фирм. При трудоустройстве заявитель перевёл 15 тысяч рублей якобы для оформления допуска. После перевода номер телефона работодателя стал недоступным. Во втором случае женщина в качестве предоплаты за покупку телефона перевела 18 тысяч рублей, но товар так и не получила. Четвертый факт мошенничества зарегистрирован в Слюдянке, когда 63-летней женщине в социальной сети «Одноклассники» пришло сообщение от подруги. В нём было написано, что один из крупных банков страны проводит акцию и дарит клиентам подарки. Пенсионерка для участия в акции заполнила данные, указав в том числе и конфиденциальную информацию, и спустя некоторое время у неё со счёта было списано 7 тысяч рублей.

Житель Нижнеудинска на сайте-купли продажи нашёл объявление о продаже бурильной установки. Связавшись с продавцом, 42-летний мужчина перевёл в качестве предоплаты 65 тысячи рублей. Груз житель региона получил, но вместо товара в контейнере находились мешки с песком. По данному факту проводится проверка. Около 23:00 в полицию обратилась 52-летняя иркутянка. На телефон женщины позвонил незнакомец и представился сотрудником сотовой компании. Мужчина сообщил, что за услуги связи клиентке положена компенсация. Назвав собеседнику данные банковской карты, вместо полагающейся выплаты иркутянка получила списание денежных средств в сумме 5 тысяч рублей.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Деньги, Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Иркутская область, Криминал
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