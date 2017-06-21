Шесть взрослых медведей и пять медвежат заметили учёные в Байкало-Ленском заповеднике

Научные сотрудники ФГБУ «Заповедного Прибайкалья» встретили 11 медведей, в том числе пятерых медвежат 2017 года, в ходе ежегодного учета бурого медведя на побережье Байкало-Ленского заповедника. Как сообщает 21 июня пресс-служба учреждения, у большей части самок в этом году по два-три медвежонка, это говорит о том, что популяция находится в хорошем состоянии. Учет медведя до конца июня продолжится в заповеднике и на территории Прибайкальского нацпарка, в местах концентрации этого вида.

Напомним, описанная форма учета медведя в лесничестве Байкало-Ленского заповедника «Берег бурых медведей» проходит ежегодно с 1989 года с конца мая по июль. В это время на Байкальском хребте медведи концентрируются на большей части побережья. Такое поведение обусловлено весенними выбросами из Байкала останков нерпы, образовавшихся в результате промысла, а также массовым вылетом одного из байкальских видов ручейника и ранним зеленением марян - участков лесостепных полян на байкальских склонах.

Наблюдения в этот период дают возможность определить не только численность, но и пол и возраст зверей. Учет медведя велся с борта судна, идущего на расстоянии 200 м от береговой линии. С помощью бинокля просматривается берег и склоны. Учет проводится два раза в день: утром с 5:00 до 11:00 и в вечернее время с 18:00 до 22:00.

Во время экспедиции в отдаленную прибрежную часть заповедника, которая прошла с 13 по 17 июня, сотрудники научного отдела установили фотоловушки для сбора данных об экологии животных и автономные регистраторы температуры воздуха. Они также заложили площадку для учета суслика, который является основной пищей для хищных птиц, в том числе редких видов, таких как беркут, белохвостый орлан, балобан и сапсан.

Фото пресс-службы ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".