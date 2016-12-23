Шесть тысяч тонн угля выделили Вихоревке из аварийного запаса Иркутской области

Из аварийно-технического запаса Иркутской области для котельной «Водогрейная» в городе Вихоревка Братского района выделено шесть тысяч тонн угля. Как 23 декабря 2016 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на врио заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Александра Барнакова, 15 вагонов с топливом, в которые погружена первая тысяча тонн, прибыли на железнодорожную станцию Вихоревка.

Как сообщили в министерстве, теперь котельная обеспечена топливом примерно на 30 дней. Также был заключен договор на поставку 400 тонн угля для котельной «Водогрейная» с Велистовского угольного разреза. В начале дня 23 декабря запас угля на котельной составлял 650 тонн.

Утром в Вихоревке температура наружного воздуха была –28 градусов. В 6:00 температура теплоносителя котельной составила Т-76/56 градусов, электрокотельной – Т-68/52 градусов, работают все котлы. Продолжается подготовка к запуску резервной электрокотельной.

Фото с сайта правительства Иркутской области.