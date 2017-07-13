Шесть территорий Приангарья в 2017 году ещё не сдавали новое жильё в эксплуатацию

С января по июнь 2017 года в Иркутской области введено в строй 5560 квартир общей площадью 314,1 тыс. кв. м, что на 6,8% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Как сообщает 13 июля Иркутскстат, в шести территориях Иркутской области в 2017 году новое жильё ещё не сдавалось в эксплуатацию - это МО города Бодайбо и района, Балаганский, Качугский, Казачинско-Ленский, Катангский и Тулунский районы.

Лидерами жилищного строительства остаются Иркутск и Иркутский район. Причем по количеству построенных квартир доминирует пригород, где новоселье отпраздновали 2367 семей, тогда как в Иркутске – 2264. Однако в Иркутске строили квартиры в среднем по 56 кв. м, против 51 кв. м в Иркутском районе, за счет чего по общей площади введенного жилья лидирует город - 127 тыс. кв. м против 121,6 кв. м. Суммарно на эти МО приходится 79% введенного в регионе жилья. Причем в Иркутском районе по сравнению с полугодием 2016 года ввод жилья увеличился в 31 раз.

Еще в ряде территорий отмечен многократный рост, но объем ввода скромнее: в Ольхонском районе построена 71 квартира, Усть-Кутском муниципальном образовании – 161, в Шелеховском районе – 200, Эхирит-Булагатском – 85 квартир.

В отдельных случаях при росте введенной площади число построенных квартир находится в пределах одного-двух десятков. Такая ситуация отмечается в Братском и Зиминском районах, где сдали под ключ по 9 квартир, в Усолье-Сибирском и Черемхово (13 и 18 квартир), в Свирске за полгода появилось лишь 5 новых квартир.