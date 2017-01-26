Шесть медалей завоевали спортсмены Иркутской области на турнире по грэпплингу в Монголии

Спортсмены Иркутской области завоевали шесть медалей на турнире по грэпплингу (единоборство) Mongolia National PRO, который прошёл 24 января 2017 года в Улан-Баторе. Участие в соревнованиях приняли более 250 спортсменов из России и Монголии. Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, команда региона состояла из четырех борцов.

Анастасия Дудина из Иркутской области заняла первое место в разделе «Но ги» среди спортсменок старше 18 лет. В активе Германа Котлярова три медали: золотая медаль среди юниоров 16-17 лет в «Ги», еще одно золото в «Ги» и серебро в «Но ги» среди участников старше 18 лет. Кроме этого, организаторы турнира отметили Германа Котлярова призом «За лучшую технику». Павел Туракулов среди юниоров 16-17 лет занял первое место, у Максима Шангаева в этой же категории второе место.

Фото из архива "Байкал Инфо".