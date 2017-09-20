Шесть медалей завоевали борцы Приангарья на первенстве Сибири по вольной борьбе
Шесть медалей завоевали спортсмены Иркутской области на первенстве Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. Как 20 сентября сообщила пресс-служба министерства спорта региона, соревнования прошли с 15 по 17 сентября в поселке Агинское Забайкальского края.
В активе сборной команды Иркутской области одна золотая, две серебряные и три бронзовые медали. Первое место в весовой категории 42 кг занял Владимир Иванов из Бохана. Серебряным призерами первенства стали Артем Цыренжапов из Осы в весовой категории 32 кг и Арсалан Елбаскин из Ольхонского района в весе 69 кг. Николай Николаев (50 кг) из Осы, Вадим Дареев (58 кг) из Баяндая и Александр Баинов (85 кг) из поселка Усть-Ордынский завоевали бронзу в своих весовых категориях.
Фото из архива "Байкал Инфо".