Шесть медалей завоевали борцы Приангарья на первенстве Сибири по вольной борьбе

Источник: Байкал Инфо
20/09/2017 - 15:25

Шесть медалей завоевали спортсмены Иркутской области на первенстве Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. Как 20 сентября сообщила пресс-служба министерства спорта региона, соревнования прошли с 15 по 17 сентября в поселке Агинское Забайкальского края.

В активе сборной команды Иркутской области одна золотая, две серебряные и три бронзовые медали. Первое место в весовой категории 42 кг занял Владимир Иванов из Бохана. Серебряным призерами первенства стали Артем Цыренжапов из Осы в весовой категории 32 кг и Арсалан Елбаскин из Ольхонского района в весе 69 кг. Николай Николаев (50 кг) из Осы, Вадим Дареев (58 кг) из Баяндая и Александр Баинов (85 кг) из поселка Усть-Ордынский завоевали бронзу в своих весовых категориях. 

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Иркутская область, Министерство спорта Иркутской области, Общество, Соревнования, Спорт
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