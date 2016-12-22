Шесть детей остались сиротами после массового отравления суррогатом в Иркутске

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил оказать поддержку детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию после смерти их родителей от отравления суррогатной спиртосодержащей жидкостью. Глава региона также предложил рассмотреть возможность оказания помощи при погребении погибших. Как сообщает 22 декабря 2016 года пресс-служба правительства области со ссылкой на первого заместителя министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексея Макарова, предварительно установлено, что в результате массового отравления иркутян суррогатной спиртосодержащей продукцией с метанолом в составе, в т.ч. концентратом для принятия ванн «Боярышник», сиротами остались шесть детей.

Четверо детей до смерти родителей уже находились на воспитании в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей, т.к. имели статус оставшихся без попечения родителей в связи лишением либо ограничением их родителей в родительских правах.

Один ребенок временно находится в специализированной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но родственники уже выразили желание принять его в свою семью на воспитание. С этим ребенком работает психолог.

Еще один ребенок, потерявший при массовом отравлении граждан свою маму, проживает в семье родственников, которые оформляют над ним опеку.

Минсоцразвития региона по поручению губернатора прорабатывает вопросы оказания помощи в погребении погибших в результате отравления спиртосодержащей жидкостью в рамках государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы», а также в соответствии с законом области «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области».

Напомним, с 17 по 22 декабря в результате отравления суррогатной спиртосодержащей жидкостью с метанолом в составе на 16:00 22 декабря пострадали 118 человек, погибли 72 человека, в том числе 41 человек – в лечебно-профилактических учреждениях, 31 поступили в бюро судебно-медицинской экспертизы от организаций ритуальных услуг.

В службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области работает телефон по вопросам соблюдения требований законодательства к розничной продаже алкогольной продукции. Жителей области просят сообщать о фактах продажи спиртосодержащей жидкости «Боярышник», а также алкогольной продукции, качество и легальность которой вызывает сомнения. Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 23:00 (кроме субботы и воскресенья) по тел.: 8 (395-2) 34-25-48, 8-950-072-30-50.