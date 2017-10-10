Шесть человек за сутки погибли на дорогах Иркутской области

Шесть человек за сутки погибли в дорожных авариях в Иркутской области. Как 10 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне около 5:00 на автодороге «Пивовариха – Новолисиха» в Иркутском районе 59-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с рулевым управлением и вылетел с дороги в кювет. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, его 53-летний пассажир госпитализирован.

По такому же сценарию развивались события в Усть-Илимске и Эхирит-Булагатском районе. Вчера около полуночи на 173 км автодороги «Братск – Усть-Илимск» вблизи поселка Седаново в кювете разбилась машина «ИЖ». От полученных травм скончались четыре человека, находящихся в салоне автомобиля.

Еще один водитель не справился с управлением и перевернулся недалеко от поселка Усть-Ордынский. В этой трагедии погиб 36-летний местный житель, управлявший «Хондой Степ Вагон».

По всем ДТП полицейские проводят тщательные проверки.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.