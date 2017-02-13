Шесть человек спасли из пожара в деревянном доме в Братске

Шесть человек, среди которых двое детей, спасли из пожара в многоквартирном деревянном доме в Братске. Как 12 февраля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, возгорание произошло ночью 11 февраля в двухэтажном деревянном доме 1959 года постройки, расположенном в жилом районе Падун. Сообщение о сильном задымлении поступило на пункт пожарной охраны от жильцов верхнего этажа в 3:36.

Прибывшие на место спасатели обнаружили пожар в квартире на первом этаже, хозяйка горящей квартиры отсутствовала, однако двери были открыты, что позволило пожарным за считанные минуты локализовать возгорание. Сильное задымление в подъезде отрезало жильцам второго этажа путь к эвакуации. Звеном газодымозащитной службы с применением спасательных устройств по маршевым лестницам подъезда было спасено шесть человек, из них двое детей. Самостоятельно из подъезда смогли эвакуироваться еще четыре человека. Все жильцы чувствуют себя удовлетворительно, медицинская помощь никому не понадобилась.

По предварительной оценке специалистов, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. А вот условием развития пожара стало позднее обнаружение и тот факт, что все жильцы дома в это позднее время спали.

В результате происшествия в квартире на первом этаже повреждена одна из стен, огнем уничтожены мебель и личные вещи.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.