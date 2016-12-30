Шесть человек погибли в ДТП на дорогах Иркутской области за сутки

Источник: Байкал Инфо
30/12/2016 - 16:12

За прошедшие сутки в Иркутской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, унесших жизни шести человек, об этом сообщает 30 декабря 2016 года пресс-служба ГИБДД по региону. 29 декабря около 13.00 часов на 390 км федеральной автодороге «Вилюй» в Нижнеилимском районе в аварии погибли три человека.

Установлено, что водитель «Лада Гранта», следуя из Усть-Кута в Братск, превысил скорость, не справился с управлением, машину занесло, она столкнулась со встречно идущим бензовозом. В результате 64-летний водитель, его 51-летняя супруга и 14-летняя дочь, находящиеся в «Лада Гранта», от полученных травм скончались на месте аварии.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей не совершать на дорогах необдуманных рискованных маневров, опасных обгонов, перестроений, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

Метки: Происшествия, Иркутская область, ДТП, Нижнеилимский район
Также в рубриках: 
Человек погиб в дорожной аварии с участием служебного автомобиля полиции в Бодайбо
В Заларинском районе водитель «Лады» насмерть сбил пешехода
Полицейский спас тонувшего пьяного водителя в Шелеховском районе
На трассе «Вилюй» в Иркутской области в двух ДТП погибли три человека
В ДТП на дорогах Иркутской области за один день погибли два ребенка
Исключить из фида:  0