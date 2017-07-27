Шесть человек хотят стать мэром Бодайбинского района, девять – главы Бодайбо

Шесть человек баллотируются на пост мэра Бодайбо и района, выборы которого состоятся 10 сентября 2017 года. Как сообщается 27 июля на сайте избирательной комиссии Иркутской области, среди них – нынешний мэр Евгений Юмашев, на этих выборах его поддерживает партия «Единая Россия», изначально он пришёл к власти с помощью ЛДПР. Нынче последняя партия выдвинула заместителя директора Бодайбинский лесхоза Виталия Симонова. Другие политические партии интереса к району не проявили.

Зато есть несколько самовыдвиженцев. Это главный редактор ООО «Телерадиокомпания «11 канал» Антонина Захарова, заведующая досуговым центром посёлка Балахнинский Валентина Путря, глава Балахнинского муниципального образования Виталий Путырский, гендиректор ООО «Радио Бодайбо» Аширмамед Бердыев, кстати, он был осужден по статье «Самоуправство», судимость погашена.

Кстати, Аширмамед Бердыев одновременно участвует в выборах главы города Бодайбо. Там конкуренция более жёсткая. Партия «Единая Россия» выдвинула главного специалиста по ГО и ЧС администрации района Алексея Ботвина, КПРФ - консультанта отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управления губернатора и правительства Иркутской области Ларису Кузнецову. «Коммунистическая партия «Коммунисты России» поддерживает механика-водителя ОАО «Пищевик» Евгения Мамаева, ЛДПР - заместителя директора Бодайбинский лесхоза Виталия Симонова. Самостоятельно идут на выборы заместитель главы Бодайбо Галина Богинская, временно неработающая Светлана Буренкова, нынешний глава Александр Дубков, помощник депутата Законодательного собрания Виктор Лемешко.