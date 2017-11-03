Съезжий праздник с участием российского Деда Мороза пройдёт в Иркутске 4 ноября

В Иркутске 4 ноября 2017 года на территории 130-го квартала состоится культурная акция Съезжий праздник «Я горжусь, что родился в Сибири», приуроченный к 80-летию Иркутской области и Дню народного единства в России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Акция проходит с 2014 года. Её целью является поддержка талантливых людей из разных районов Иркутской области, развитие самодеятельного творчества, повышение профессионального и исполнительского мастерства творческих коллективов, а также сохранение и развитие российской национальной культуры. Участие в мероприятии примут 39 творческих коллективов из 11 городов и районов. Будет организована областная выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества «Земли Сибирской золотые россыпи».

Сбор гостей праздника возле скульптуры бабра – в 11 часов. Оттуда же стартует праздничное шествие до торгово-развлекательного комплекса «Модный квартал». Праздник откроет губернатор Иркутской области Сергей Левченко, далее состоится выступление творческих коллективов, фестиваль-конкурс игрового творчества «Игроград» с участием российского Деда Мороза из Великого Устюга.