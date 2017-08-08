Северный завоз на ВСЖД завершился с опережением графика

На Восточно-Сибирской железной дороге закончилась перевозка грузов, обеспечивающих северные районы Иркутской области топливом на зиму. Каменного угля (97,5 тыс. тонн) и нефтепродуктов (127,5 тыс. тонн) завезли на 100%, сообщает 8 августа 2017 года пресс-служба ВСЖД.

На Восточно-Сибирской магистрали отработана технология завоза угля на предприятия теплоэнергетики. Перевозка этого вида топлива ведётся ритмично в течение года (включая лето), что позволяет обеспечить полную готовность к началу отопительного сезона. Своевременное обеспечение углем предприятий ЖКХ находится на особом контроле у руководства магистрали.

Для эффективной технологии управления грузопотоками, в 2017 году с ОАО «Осетровский речной порт» заключили договор на оказание услуги по размещению груженых вагонов на железнодорожных путях общего пользования (в перевозочном процессе), что позволяло подводить вагоны в соответствии с фактической возможностью их выгрузки грузополучателем, исключив занятие путей общего пользования станции невостребованными вагонами.

Впервые в истории северного завоза в Иркутской области твёрдое топливо доставлено в полном объёме уже в начале авнуста. Высоких результатов удалось достичь благодаря слаженной и конструктивной работе всех участников навигационного процесса – Восточно-Сибирской железной дороги, Осетровского речного порта, поставщиков топлива.