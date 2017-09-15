Сеул и Москва откроют фестиваль современной драматургии им. Вампилова в Иркутске

XI международный театральный фестиваль современной драматургии им. А. Вампилова начнётся в Иркутске в 18.30 17 сентября 2017 года. На основной сцене Иркутского академического драматического театра им. Н. Охлопкова московский драматический театр «Сфера» покажет спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. На камерной с постановкой «Когда цвела гречиха» по произведению корейского автора Ли Хё Сеока выступит театр Myung Pum из Сеула. Перед началом спектаклей в 17.30 на площади рядом с драмтеатром состоится торжественное открытие фестиваля.

Всего на фестивале можно будет посетить 19 спектаклей по произведениям Александра Вампилова, Валентина Распутина, Василия Шукшина, Владимира Гуркина, Андрея Платонова, Флорида Булякова, Елены Зориной, Олега Малышева и других авторов. Их представят коллективы из Южной Кореи, Монголии, Италии, Франции, Японии, Узбекистана и городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Минусинска, Петропавловска-Камчатского, Черемхово, Иркутска. Показы пройдут на сценах драмтеатра Иркутска и театра юного зрителя им. А. Вампилова. Организаторы рассчитывают, что их смогут посетить около 4 тыс. зрителей. Завершится фестиваль 24 сентября.

Как рассказала на пресс-конференции, посвящённой открытию фестиваля, министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, правительство региона для проведения фестиваля выделило около 10 млн рублей, министерство культуры РФ – около 1,5 млн рублей и ПАО «Газпром» - 250 тыс. рублей.

Министр также рассказала, что для участия в фестивале было подано 70 заявок. Прошедшие отбор театры привезут в Иркутск более 360 участников фестиваля, а один из театров захватил в качестве актёра собаку. Театральный критик Арнольд Беркович рассказал, что одним из критериев в отборе театров на фестиваль стало отношение театров к постановке произведений, чтобы те «не издевались над ним».

Директор Иркутского драмтеатра Анатолий Стрельцов сказал, что одна из главных задач фестиваля – продвижение произведений местных авторов, и в этом году их немало. Несколько иностранных театров также привезут постановки по Вампилову. Пьесу «Старший сын» покажут сразу три театра из разных стран. Организаторы пошли на такой эксперимент в год 80-летия со дня рождения Александра Вампилова, чтобы зрители оценили и сравнили разный подход к постановке.