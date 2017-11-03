Сергей Левченко продолжает подниматься в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

В рейтинге глав регионов России в сфере ЖКХ, сформированном компанией «Медиалогия» по итогам сентября 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко занял десятое место. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства. В августе Сергей Левченко был на 17 позиции.

Напомним, рейтинг сформирован на основе базы СМИ, включающей более 42 тыс. источников (ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ).