Сергей Левченко продолжает подниматься в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

Источник: Байкал Инфо
03/11/2017 - 17:07

В рейтинге глав регионов России в сфере ЖКХ, сформированном компанией «Медиалогия» по итогам сентября 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко занял десятое место. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства. В августе Сергей Левченко был на 17 позиции.

Напомним, рейтинг сформирован на основе базы СМИ, включающей более 42 тыс. источников (ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ).

Метки: Политика, Иркутская область, Левченко Сергей, Рейтинг, ЖКХ, Россия
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